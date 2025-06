Exposition et vente solidaire d’artisanat Himalayen – Ribeauvillé 27 juin 2025 10:00

Exposition et vente solidaire d'artisanat Himalayen 70 Grand'rue Ribeauvillé Haut-Rhin

Vendredi 2025-06-27 10:00:00

2025-06-29 18:00:00

2025-06-27

Exposition vente solidaire d’artisanat Himalayen à la salle de la Tour des Bouchers.

Les bénévoles de l’assocation Solhimal vous invitent à découvrir de l’artisanat Himalayen, au travers d’une expo-vente de thés, de bols chantants, vêtements, papeterie et plein d’autres objets qui vont vous faire succomber au charme de l’artisanat du Népal.

Les fond récoltés participeront au développement des actions menées par l’association Solhimal, association agissant pour le bien-être des peuples de l’Himalaya depuis plus de 30 ans. 0 .

70 Grand’rue

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 27 33 00 communication@solhimal.org

English :

Exhibition and sale of Himalayan handicrafts at the Tour des Bouchers hall.

German :

Ausstellung solidarischer Verkauf von Kunsthandwerk aus dem Himalaya im Saal der Tour des Bouchers.

Italiano :

Esposizione e vendita di prodotti artigianali himalayani presso la sala della Tour des Bouchers.

Espanol :

Exposición y venta de artesanía del Himalaya en la sala Tour des Bouchers.

