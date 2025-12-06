Exposition et vente solidaire Marmoutier
54 rue du Couvent Marmoutier Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06 2025-12-13
Trouvez vos cadeaux de Noël à prix libres et solidaires ! .
54 rue du Couvent Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 52 03 laforge67@orange.fr
