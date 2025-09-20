Exposition et visite à l’Hôtel de ville de Tourcoing Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing

Exposition et visite à l’Hôtel de ville de Tourcoing 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

City, citta et ceatera

l’imagier multilingue

exposition de planches illustrées sur la ville par Pauline Michel.

samedi et dimanche de 14h à 18h

Pages d’histoires

Visite sensible des fresques de la salle du Conseil Municipal

par Célia Fleury

Conservateur du patrimoine et Spécialiste en Shiatsu.

samedi à 15h et 17h

Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

© Pauline Michel