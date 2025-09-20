Exposition et visite à l’Hôtel de ville de Tourcoing Hôtel de ville de Tourcoing Tourcoing
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
City, citta et ceatera
l’imagier multilingue
exposition de planches illustrées sur la ville par Pauline Michel.
samedi et dimanche de 14h à 18h
Pages d’histoires
Visite sensible des fresques de la salle du Conseil Municipal
par Célia Fleury
Conservateur du patrimoine et Spécialiste en Shiatsu.
samedi à 15h et 17h
Hôtel de ville de Tourcoing place victor hassebroucq 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
City, citta et ceatera
© Pauline Michel