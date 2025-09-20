Exposition et visite commentée du Beffroi de Bourbon-Lancy Beffroi de Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy

Sur inscription | 10 personnes maximum par visite | Chiens non admis.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 9h30, 10h30 et 11h30, visitez des locaux de l’Office de tourisme et du thermalisme pour découvrir la roche des remparts, avec une exposition de photos anciennes et une visite du Beffroi.

Beffroi de Bourbon-Lancy Place de la Mairie, 71140 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 89 19 27 https://www.tourisme-bourbonlancy.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 89 18 27 »}]

© Laura Sperat