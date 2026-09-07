Exposition et Visite de l’église Saint-Martin de Montlevon, Église Saint-Martin, Montlevon

Informations pratiques

Exposition et Visite de l’église Saint-Martin de Montlevon 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Martin de Montlevon.

Exposition de peinture et collection unique de crucifix.

Église Saint-Martin 02330 Montlevon Montlevon 02330 Aisne Hauts-de-France 0323824714

Visite commentée de l’église Saint-Martin de Montlevon.

©Nelly GUÉDRAT