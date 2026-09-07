AGENDA · Montlevon
Exposition et Visite de l’église Saint-Martin de Montlevon, Église Saint-Martin, Montlevon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Montlevon
Informations pratiques
Exposition et Visite de l’église Saint-Martin de Montlevon 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’église Saint-Martin de Montlevon.
Exposition de peinture et collection unique de crucifix.
Église Saint-Martin 02330 Montlevon Montlevon 02330 Aisne Hauts-de-France 0323824714
Visite commentée de l’église Saint-Martin de Montlevon.
©Nelly GUÉDRAT