Exposition et visite extérieure commentée de la chapelle Notre-Dame-Trouvée Chapelle Notre-Dame-Trouvée Pouilly-en-Auxois

Exposition et visite extérieure commentée de la chapelle Notre-Dame-Trouvée Samedi 20 septembre, 14h30 Chapelle Notre-Dame-Trouvée Côte-d’Or

Accès libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Sur la butte Saint-Pierre, l’église Notre-Dame-Trouvée, bâtie aux XIIIe et XIVe siècles reste jusqu’au milieu du XIXe siècle le centre de la vie spirituelle de la paroisse. Elle est ensuite reléguée au rôle de chapelle de cimetière lorsqu’on édifie un nouveau sanctuaire au cœur du village en 1868. Le qualificatif de « trouvée » serait dû à la découverte légendaire d’une statue intacte de la Vierge dans les cendres d’une construction dévastée par les Normands.

En réalité, la chapelle abritait une Vierge noire qui daterait du XIIe siècle. Cette vierge a été volée en 1980. L’édifice a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par arrêté du 20 mai 1897.

Au fil des siècles, plusieurs restaurations ont été réalisées. Aujourd’hui, il est nécessaire d’effectuer d’importants travaux de restauration.

En raison des mesures de sécurité, l’intérieur de la chapelle ne sera pas accessible aux visiteurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir à l’extérieur de l’édifice, l’exposition Notre-Dame-Trouvée à travers les siècles.

Une visite commentée sera également organisée samedi 20 septembre, de 14h30 à 16h30.

Chapelle Notre-Dame-Trouvée 22 rue Notre-Dame, 21320 Pouilly-en-Auxois Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Cabinet Archipat