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Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth, Église Sainte-Elisabeth, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Elisabeth · Nantes

Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth, Église Sainte-Elisabeth, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Elisabeth
Adresse
43 rue de Coulmiers 44000 NANTES
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth Samedi 19 septembre, 12h00 Église Sainte-Elisabeth Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’association du Bourg-Fumé propose une visite libre dans l’église Sainte-Elisabeth pour découvrir son histoire.

Église Sainte-Elisabeth 43 rue de Coulmiers 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez découvrir l’histoire de Sainte-Elisabeth, une chapelle érigée en 1889 devenue église en 1941 dans le quartier de la Manu.
Le parvis de l’église sera inauguré par la pose d’une plaque en hommage à François Joulain, fondateur du patronage Saint-Rogatien. Arrêts de tramways Manufacture ou Moutonnerie.
L’association du Bourg-Fumé propose une visite libre dans l’église Sainte-Elisabeth pour découvrir son histoire.

association du Bourg-Fumé©

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