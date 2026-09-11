Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth, Église Sainte-Elisabeth, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Elisabeth · Nantes
Informations pratiques
Exposition et visite libre de l’église Sainte-Elisabeth Samedi 19 septembre, 12h00 Église Sainte-Elisabeth Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’association du Bourg-Fumé propose une visite libre dans l’église Sainte-Elisabeth pour découvrir son histoire.
Église Sainte-Elisabeth 43 rue de Coulmiers 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez découvrir l’histoire de Sainte-Elisabeth, une chapelle érigée en 1889 devenue église en 1941 dans le quartier de la Manu.
Le parvis de l’église sera inauguré par la pose d’une plaque en hommage à François Joulain, fondateur du patronage Saint-Rogatien. Arrêts de tramways Manufacture ou Moutonnerie.
L’association du Bourg-Fumé propose une visite libre dans l’église Sainte-Elisabeth pour découvrir son histoire.
association du Bourg-Fumé©
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