Exposition et visites du centre des archives de l’armement et du personnel civil Service Historique de la Défense Châtellerault

Exposition et visites du centre des archives de l’armement et du personnel civil Service Historique de la Défense

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne

VISITES GUIDÉES ET EXPOSITION

Dimanche de 14h à 18h

VISITE EN ACCÈS LIBRE

Découvrez l’exposition “Histoire des sous-marins français”. Profitez de la salle de lecture et explorez l’espace sur la conservation préventive des archives.

VISITES GUIDÉES (groupe de 10 personnes maximum)

Les magasins d’archives, de l’ancienne cheminée de la Manu et de son carneau vous ouvrent leurs portes.

▶ RDV côté Vienne, par le portail du conservatoire de musique, théâtre et danse, du côté du Grand Atelier-Musée d’art et d’industrie.

Présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée .

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 01 22 shd-caapc-secdir.contact.fct@intradef.gouv.fr

