Exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao Impasse du Colombier Aubagne

Exposition Éteindre les lampions par l’artiste Odyssée Dao

Du 11/04 au 30/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Artiste contemporaine dont l’univers mêle poésie visuelle, introspection et influences multiculturelles. Son travail s’inspire du voyage, au sens réel comme imaginaire, et questionne l’identité, la mémoire et les émotions. À travers des formes simples, des symboles et un usage expressif de la couleur, elle propose une esthétique à la fois sensible, délicate et audacieuse, accessible aux jeunes publics.



Dans ses œuvres récentes, l’artiste explore particulièrement l’idée de paysage intérieur comment représenter ce que l’on ressent ? Comment traduire une émotion, un souvenir ou une expérience personnelle en formes, en matières et en couleurs ?



Artiste pluridisciplinaire, elle présentera lors de son exposition au centre d’art des œuvres en céramique (sculptures tridimensionnelles et bas-reliefs), ainsi que des dessins et des peintures sur tissu. Certaines pièces prennent la forme d’installations, invitant le spectateur à circuler autour des œuvres et à vivre une expérience immersive. Cette diversité de techniques permet d’aborder avec les élèves différentes notions artistiques le volume, la matière, la surface, la couleur, le geste et l’espace. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26

English :

A contemporary artist whose universe blends visual poetry, introspection and multicultural influences. Her work is inspired by travel, both real and imagined, and questions identity, memory and emotions.

