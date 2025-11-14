EXPOSITION ÉTHER ET TERRE Lodève

EXPOSITION ÉTHER ET TERRE

ÉTHER et TERRE réunit les œuvres de Sylvia Eustache Rools et Jérôme Pereira dans un dialogue entre géologie textile et équilibre naturel, entre matière terrestre et souffle céleste

Cette exposition ÉTHER et TERRE Arborescences Célestes et Géologie Textile réunit deux artistes que relient la matière, le temps et les forces naturelles.

Fascinée par la roche, les minéraux et les phénomènes d’oxydation, Sylvia Eustache Rools façonne une véritable géologie textile. Par peinture, teinture, oxydation ou macération, elle métamorphose soies et satins en surfaces telluriques où se déposent mémoire et transformation.

Jérôme Pereira, sculpteur de l’équilibre, dialogue avec la nature et ses dynamiques. Porté par l’intuition et le respect du matériau, il cherche une harmonie entre création et conscience environnementale. .

English :

ÉTHER et TERRE brings together the works of Sylvia Eustache Rools and Jérôme Pereira in a dialogue between textile geology and natural balance, between earthly matter and celestial breath

German :

ÉTHER et TERRE vereint die Werke von Sylvia Eustache Rools und Jérôme Pereira in einem Dialog zwischen Textilgeologie und natürlichem Gleichgewicht, zwischen irdischer Materie und himmlischem Hauch

Italiano :

ÉTHER et TERRE riunisce le opere di Sylvia Eustache Rools e Jérôme Pereira in un dialogo tra geologia tessile ed equilibrio naturale, tra materia terrestre e respiro celeste

Espanol :

ÉTHER et TERRE reúne las obras de Sylvia Eustache Rools y Jérôme Pereira en un diálogo entre geología textil y equilibrio natural, entre materia terrestre y soplo celeste

