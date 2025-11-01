Exposition Etienne RITTER Wangen

Exposition Etienne RITTER Wangen samedi 1 novembre 2025.

45 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-01

Exposition d’Etienne Ritter du samedi 1er novembre au mardi 11 novembre 2025 au Freihof à Wangen.

Les toiles exposées proviennent du fond d’atelier.

Lors de cette exposition, remplissez votre bulletin de participation au tirage au sort pour gagner une toile Etienne Ritter de votre choix.

La salle est ouverte les samedis, dimanches et jours fériés de 14 à 19h. Les autres jours de 17h30 à 19h. 0 .

45 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est

