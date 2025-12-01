Exposition Étoiles et Flocons d’Alsace Eguisheim

Exposition Lumières et Neige

Place du château Saint-Léon Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28

L’exposition Lumières et Neige s’installe au 1er étage du château St Léon pour célébrer la magie de la saison hivernale à travers les yeux talentueux de trois artistes exceptionnelles Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT et Berthe.

Plongez dans un monde enchanté où la neige scintille sous les douces lueurs des lanternes, et où les paysages se parent de couleurs chaleureuses malgré le froid hivernal. Ces artistes nous invitent à explorer les charmes intemporels de Noël à travers leurs œuvres captivantes. Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT et Berthe captent la beauté éphémère de la saison avec une sensibilité artistique unique, offrant des tableaux qui évoquent la chaleur de l’esprit de Noël tout en préservant la splendeur de l’hiver.

Chacune de leurs créations raconte une histoire, évoque des souvenirs et éveille des émotions. Vous serez transportés dans des scènes enneigées, des marchés de Noël pittoresques et des ruelles alsaciennes illuminées. Lumières et Neige est une célébration de la créativité, de la tradition et de la saison des fêtes. 0 .

Place du château Saint-Léon Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

The Étoiles et Flocons d’Alsace exhibition takes up residence on the 1st floor of Château St Léon in Eguisheim to celebrate the magic of the winter season through the talented eyes of three exceptional artists.

Die Ausstellung Étoiles et Flocons d’Alsace zieht in den ersten Stock des Schlosses St Léon in Eguisheim ein, um den Zauber der Wintersaison durch die talentierten Augen von drei außergewöhnlichen Künstlerinnen zu feiern.

La mostra Étoiles et Flocons d’Alsace si svolge al 1° piano dello Château St Léon di Eguisheim per celebrare la magia della stagione invernale attraverso gli occhi talentuosi di tre artisti d’eccezione.

La exposición Étoiles et Flocons d’Alsace se instala en la primera planta del castillo de St Léon, en Eguisheim, para celebrar la magia de la estación invernal a través de la mirada de tres artistas excepcionales.

