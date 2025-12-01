Exposition étoiles, nuit et cosmos, une odyssée céleste

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-01 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Étoiles, Nuit et Cosmos une odyssée céleste où la nuit et chaque étoile ouvrent la porte à l’imaginaire et à l’inconnu.

Étoiles, Nuit et Cosmos explore la nuit et ses mystères. Dans le musée numérique, chaque étoile, chaque souffle d’obscurité devient une porte vers l’imaginaire. Une odyssée céleste où la nuit guide vos sens et votre curiosité. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Stars, Night and Cosmos : a celestial odyssey where the night and each star open the door to the imaginary and the unknown.

German :

Sterne, Nacht und Kosmos : Eine himmlische Odyssee, bei der die Nacht und jeder Stern die Tür zur Fantasie und zum Unbekannten öffnen.

Italiano :

Stelle, notte e cosmo : un’odissea celeste dove la notte e ogni stella aprono la porta all’immaginario e all’ignoto.

Espanol :

Estrellas, noche y cosmos : una odisea celeste donde la noche y cada estrella abren la puerta a lo imaginario y a lo desconocido.

L’événement Exposition étoiles, nuit et cosmos, une odyssée céleste Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay