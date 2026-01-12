Exposition Étonnants médicaments Mane
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
bénéficiaire RSA, personne handicapée, Passeport des musées
Date :
Début : Mardi 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-04-18 2026-05-01 2026-10-01
Petite exploration des armoires à pharmacies du XIXème et XXème siècle.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
A brief exploration of 19th and 20th century medicine cabinets.
