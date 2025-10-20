Exposition Étrangers et soldats coloniaux dans l’armée française Musée de la Résistance Limoges

Exposition Étrangers et soldats coloniaux dans l’armée française

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Exposition espace pédagogique.

En 2024, la France a célébré des dates clefs de l’histoire militaire, le 110e anniversaire du début de la Grande Guerre (1914) et le 80e anniversaire de la Libération (1944). Dans ce contexte, cette exposition retrace l’histoire des étrangers et des soldats coloniaux ayant servi dans l’armée française, depuis le début du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, dont les flux ont influencé l’histoire migratoire, ainsi que les enjeux de mémoire aujourd’hui.

A partir de 7 ans. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 44 musee.resistance@limoges.fr

