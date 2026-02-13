Exposition “ Être femme : parcours dans les archives ”, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain

Exposition “ Être femme : parcours dans les archives ” 24 mars – 6 avril Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T08:30:00+01:00 – 2026-03-24T12:30:00+01:00

Fin : 2026-04-06T13:30:00+02:00 – 2026-04-06T17:30:00+02:00

Imaginée par les Archives départementales de la Loire-Atlantique, cette exposition itinérante met en avant l’histoire des femmes, leurs fonctions, leurs rôles, leurs statuts au sein de notre société ainsi que les évolutions auxquelles elles ont contribué et pour lesquelles elles se sont battues.t.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrez le programme complet : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Le Carré des Services Publics 15 Rue d'Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Découvrez l’exposition imaginée par les Archives Départementales droit femme