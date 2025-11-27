Exposition « Être (s) Humain(s) » de SOS Méditerranée Hall de l’hôtel de ville Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Exposition « Être (s) Humain(s) » de SOS Méditerranée Hall de l’hôtel de ville Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 09:00 – 12:15

Gratuit : oui Tout public

L’exposition témoigne de la solidarité internationale qui a permis de secourir plus de 41 000 personnes. L’exposition Être(s) Humain(s), c’est l’histoire d’une main tendue. Celle de la solidarité citoyenne en mer Méditerranée et d’une formidable mobilisation internationale qui, depuis 2015, a permis de secourir plus de 37 700 personnes. Des marins du monde entier s’engagent et des citoyennes européen.ne.s se mobilisent pour sauver des vies et témoigner d’une tragédie humanitaire contemporaine où des enfants, des femmes et des hommes périssent en mer Méditerranée.Ces photographies prises, pour la plupart, lors des opérations de sauvetage de SOS MEDITERRANEE sur l’Aquarius puis l’Océan Viking. témoignent de l’urgence à sauver des vies en Méditerranée centrale – la route migratoire la plus mortelle au monde depuis 2014 – et à reconnaître leur humanité, leur individualité, au-delà du terme généraliste « migrants ».Dans cette exposition il est question de mettre des visages à la fois sur des parcours migratoires douloureux ainsi que sur la chaine de solidarité qui s’est mise en place pour financer un navire civil de sauvetage.https://www.sainte-luce-loire.com/actualites/exposition-sos-mediterranee-etres-humains/

Hall de l’hôtel de ville Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980