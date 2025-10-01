Exposition « Être(s) humain(s) » Ancenis-Saint-Géréon

Exposition « Être(s) humain(s) » Ancenis-Saint-Géréon

Exposition « Être(s) humain(s) »

Place de la République Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Avec SOS Méditerrannée, le réseau Bibliofil vous propose l’exposition « Être(s) humain(s) »

Découvrez au travers de cette exposition photos, la solidarité et la mobilisation internationale en mer Méditerranée qui a permis de secourir plus de 41 000 personnes.

Ce projet, porté par les bénévoles de l’antenne nantaise de SOS Méditerranée, rassemble des photographies prises, pour la plupart, lors des opérations de sauvetage de SOS Méditerranée sur l’Aquarius puis l’Ocean Viking.

Dans cette exposition, il est question de mettre des visages sur des parcours migratoires douloureux ainsi que sur la chaîne de solidarité qui s’est mise en place pour financer un navire civil de sauvetage dont le coût journalier est de 24 000 € (en 2022).

Ouvert sur les horaires de la médiathèque La Pléiade

Mardi et Vendredi 14h -18h

Mercredi et Samedi 10h 13h / 14h 18h

Jeudi 10h 13h .

Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

With SOS Méditerrannée, the Bibliofil network presents the exhibition « Être(s) humain(s) » (Human Being(s))

German :

Gemeinsam mit SOS Méditerrannée zeigt das Bibliofil-Netzwerk die Ausstellung « Être(s) humain(s) »

Italiano :

Con SOS Méditerrannée, la rete Bibliofil presenta la mostra « Être(s) humain(s) » (Essere umano/i)

Espanol :

Con SOS Méditerrannée, la red Bibliofil presenta la exposición « Être(s) humain(s) » (Ser(es) humano(s))

