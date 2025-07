Exposition Eugénie Baccot & Aurélie Jourdain à la maison-phare de l’île Wrac’h Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau

Lieu-dit Saint-Cava La Maison phare de l’île Wrac’h Plouguerneau Finistère

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-27

2025-07-05

Eugénie Baccot, Retour au phare :

Retour au phare est le fruit d’une résidence de création photographique réalisée dans la maison phare de l’Aber Wrac’h en automne 2024 par Eugénie Baccot.

Dans son travail, l’artiste s’inspire des grandes œuvres du patrimoine littéraire mondial pour réaliser des contes photographiques poétiques.

Inspirée par le roman de l’autrice anglaise Virginia Woolf To the Lighthouse, Retour au phare est un voyage photographique onirique sur les tourments de la mémoire familiale et le patrimoine maritime. Dans ce texte publié en 1927, Woolf explore les sentiments d’un jeune enfant désireux de visiter un phare voisin. Ce projet de promenade au phare est sans cesse retardé par les incertitudes de la météo et les tensions familiales. La famille finira-t-elle à se rendre sur l’île ? C’est la question que s’est posée la photographe pour écrire en images un dernier chapitre de ce roman et conjurer ainsi l’histoire de cette famille empêchée.

L’artiste a interprété le roman américain Racines de Alex Haley ainsi que L’homme au masque de fer d’Alexandre Dumas.

Aurélie Jourdain, Conter l’horizon

Narrer la lumière

S’installer dans le paysage et voir dans un nuage la surface de la mer et dans les plis d’un rocher les vagues déferlant sur la plage. Sentir intimement qu’entre tous les éléments, liquide, aérien, végétal, minéral, des correspondances existent. Porter un regard nouveau sur l’horizon pour déceler dans l’environnement des liens jusque-là ignorés et par cette trame de ressemblances, ressentir l’unité du vivant.

C’est en plongeant dans l’ombre et la lumière, dans le noir et le doré, qu’Aurélie Jourdain traduit par le dessin et la peinture cet élan vers une intimité accrue avec la nature.

A l’heure où le soleil décline, les détails s’estompent et l’essentiel apparaît. Tout est là, dans cette élégante discrétion que porte l’évidence. .

Lieu-dit Saint-Cava La Maison phare de l’île Wrac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

