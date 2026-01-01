Exposition Eva Jardin d’Eva Demarelatrous Salle Henri Picoron Puyravault
Exposition Eva Jardin d'Eva Demarelatrous Salle Henri Picoron Puyravault mardi 27 janvier 2026.
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Début : 2026-01-27 18:00:00
fin : 2026-01-27 19:00:00
2026-01-27
Entrez dans l’univers magique d’Eva et découvrez ses tentures colorées et ses livres d’artistes.
> Visite d’exposition mardi 27 janvier de 18h à 19h .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Eva Jardin exhibition by Eva Demarelatrous
L'événement Exposition Eva Jardin d'Eva Demarelatrous Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06