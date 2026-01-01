Exposition Eva Jardin d’Eva Demarelatrous Salle Henri Picoron Puyravault

Exposition Eva Jardin d’Eva Demarelatrous

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 19:00:00

2026-01-27

Entrez dans l’univers magique d’Eva et découvrez ses tentures colorées et ses livres d’artistes.

> Visite d’exposition mardi 27 janvier de 18h à 19h .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Eva Jardin exhibition by Eva Demarelatrous

