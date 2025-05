Exposition Evasion Champenoise – Troyes, 20 mai 2025 10:00, Troyes.

Gratuit

Début : 2025-05-20 10:00:00

fin : 2025-06-25 19:00:00

2025-05-20

Michel Royer, passionné de photographie, capture avec sensibilité la faune et la flore locales, révélant la beauté discrète des animaux, des insectes et des fleurs.

Entre approche naturaliste et recherche artistique, jeux de lumière et d’ambiances, il sublime chaque sujet.

Poésie et précision cette exposition est une véritable ode à la nature qui nous entoure.

Laissez-vous transporter par la beauté fragile et sauvage de la Champagne !



Tout public Entrée libre.

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est

