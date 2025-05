Exposition évasions obliques – Galerie Modulab Metz, 15 mai 2025 14:00, Metz.

Exposition personnelle de Irma Kalt

Dans sa pratique, Irma Kalt (Strasbourg, 1987) n’en finit pas d’ancrer ses formes, comme pour mieux se les approprier: si son premier mouvement passe par le dessin, elle emprunte ensuite de nombreuses voies (l’impression sur papier ou tissu, la photographie, la vectorialisation puis à nouveau le dessin ou la peinture ou l’impression).

Par ce processus de mue complexe, elle décante son motif, et cerne davantage le point de vue ou la focale qui lui convient comment regardons-nous et à quelle distance ? Sommes-nous très loin ou sommes-nous à l’intérieur ? Entre savoir-faire ancien et technologie contemporaine, ses oeuvres témoignent toutes de présences fantômes, de données graphiques ou picturales qui ont été là, qui se sont essentialisées ou ont disparu, mais qui continuent souterrainement de s’exprimer.

Pour l’artiste, la beauté fragile des formes ne s’obtient qu’au prix de ce lent processus, au cours duquel le motif se leste de toutes ces strates mémorielles. Son travail est déjà présent dans de nombreuses collections publiques: Frac des Pays de la Loire, Frac Lorraine, artothèques de Strasbourg, Nantes et Angers et dans de nombreuses collections privées.Tout public

Galerie Modulab 28 rue Mazelle

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Solo exhibition by Irma Kalt

In her practice, Irma Kalt (Strasbourg, 1987) never ceases to anchor her forms, as if to make them her own: while her first move was through drawing, she then took a number of different paths (printing on paper or fabric, photography, vectorization, then drawing, painting or printing again).

Through this complex moulting process, she decants her motif, and better defines the point of view or focal point that suits her: how do we look, and from what distance? Are we far away or inside? Between ancient know-how and contemporary technology, her works all bear witness to ghostly presences, graphic or pictorial data that have been there, become essentialized or disappeared, but continue to express themselves underground.

For the artist, the fragile beauty of form can only be achieved through this slow process, during which the motif becomes weighed down with all these layers of memory. Her work can already be found in numerous public collections: Frac des Pays de la Loire, Frac Lorraine, artothèques de Strasbourg, Nantes and Angers, and in many private collections.

German :

Einzelausstellung von Irma Kalt

Irma Kalt (Straßburg, 1987) verankert ihre Formen immer wieder, um sie sich besser anzueignen. Ihre erste Bewegung war das Zeichnen, aber danach hat sie viele verschiedene Wege eingeschlagen (Druck auf Papier oder Stoff, Fotografie, Vektorisierung, dann wieder Zeichnung, Malerei oder Druck).

Durch diesen komplexen Prozess der Häutung dekantiert sie ihre Motive und findet den richtigen Blickwinkel oder die richtige Brennweite: Wie schauen wir und aus welcher Entfernung? Sind wir weit weg oder befinden wir uns im Inneren? Ihre Werke, die zwischen alter Handwerkskunst und zeitgenössischer Technologie angesiedelt sind, zeugen alle von einer geisterhaften Präsenz, von grafischen oder malerischen Daten, die einmal da waren, sich essentialisiert haben oder verschwunden sind, aber im Untergrund weiterhin zum Ausdruck kommen.

Für den Künstler ist die zerbrechliche Schönheit der Formen nur durch diesen langsamen Prozess zu erreichen, in dessen Verlauf das Motiv mit all diesen Erinnerungsschichten beschwert wird. Seine Arbeiten sind bereits in zahlreichen öffentlichen Sammlungen vertreten: Frac des Pays de la Loire, Frac Lorraine, Artotheken in Straßburg, Nantes und Angers sowie in vielen privaten Sammlungen.

Italiano :

Mostra personale di Irma Kalt

Nella sua pratica, Irma Kalt (Strasburgo, 1987) non smette mai di ancorare le sue forme, quasi a farle proprie: se il suo primo movimento è stato il disegno, ha poi intrapreso diverse strade (stampa su carta o tessuto, fotografia, vettorializzazione e poi ancora disegno, pittura o stampa).

Attraverso questo complesso processo di mutamento, decanta il suo motivo e individua meglio il punto di vista o il punto focale che le è congeniale: come guardiamo e da quale distanza? Siamo lontani o dentro? Tra sapienza antica e tecnologia contemporanea, le sue opere testimoniano tutte presenze fantasma, dati grafici o pittorici che ci sono stati, che si sono essenzializzati o sono scomparsi, ma che continuano a esprimersi nel sottosuolo.

Per l’artista, la fragile bellezza della forma può essere raggiunta solo attraverso questo lento processo, durante il quale il motivo si appesantisce di tutti questi strati di memoria. Le sue opere sono già presenti in diverse collezioni pubbliche, tra cui il Frac des Pays de la Loire, il Frac Lorraine e le biblioteche d’arte di Strasburgo, Nantes e Angers, oltre che in molte collezioni private.

Espanol :

Exposición individual de Irma Kalt

En su práctica, Irma Kalt (Estrasburgo, 1987) no cesa de anclar sus formas, como para hacerlas suyas: si bien su primer movimiento fue a través del dibujo, luego tomó varios caminos diferentes (impresión sobre papel o tela, fotografía, vectorización y luego dibujo, pintura o impresión de nuevo).

A través de este complejo proceso de muda, decanta su motivo e identifica mejor el punto de vista o el punto focal que le conviene: ¿cómo miramos y desde qué distancia? ¿Estamos lejos o dentro? Entre el saber hacer antiguo y la tecnología contemporánea, todas sus obras dan testimonio de presencias fantasmales, datos gráficos o pictóricos que han estado ahí, que se han esencializado o desaparecido, pero que siguen expresándose bajo tierra.

Para la artista, la frágil belleza de la forma sólo puede lograrse a través de este lento proceso, durante el cual el motivo se va cargando con todas estas capas de memoria. Su obra figura ya en varias colecciones públicas, como el Frac des Pays de la Loire, el Frac Lorraine y las bibliotecas de arte de Estrasburgo, Nantes y Angers, así como en numerosas colecciones privadas.

