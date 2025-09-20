Exposition « Éveil de matières » Galerie d’art et atelier Philippe Garnaud Pessac

Exposition « Éveil de matières » Galerie d’art et atelier Philippe Garnaud Pessac samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Que cache la mystérieuse façade Art Nouveau de l’avenue Pasteur ? Un tourbillon d’inspirations où les œuvres de Philippe Garnaud et Jean-Claude Caron se rencontrent et se répondent. Une immersion au cœur de la création, en compagnie des artistes.

Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud 96 avenue Pasteur, 33600 Pessac

Philippe Garnaud étudie la sculpture sur bois à Bordeaux, dès ses 12 ans. Il y apprend les bases de la sculpture d'ébénisterie.

Il mène de pair une activité de sculpture en bas-relief et ronde-bosse, en réalisant d’abord des sculptures sur bois, puis des sculptures sur pierre. Passé à la fonte en plâtre, en résine, ensuite à la création de sculptures en bronze, il revient aujourd’hui à la taille directe de sculptures en bois, en pierre, et notamment en marbre.

Sa galerie-atelier est un lieu d’exposition et de travail.

