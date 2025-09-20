Exposition événement : « Art Déco – Art d’émaux » Musée des émaux et faïences Longwy

Exposition événement : « Art Déco – Art d’émaux » 20 et 21 septembre Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle

Site officiel : https://emauxdartdelongwy.com/ – Réseaux Sociaux : https://www.facebook.com/emauxdartdelongwy/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Art Déco en héritage : Christian Leclercq au Musée des Émaux de Longwy !

En 1925, l’Exposition internationale des Arts décoratifs faisait rayonner Paris.

100 ans plus tard, Longwy perpétue la magie avec l’exposition «Art Déco – Art D’Émaux», où les pièces commandées par les Grands magasins parisiens et celles des faïenceries dialoguent avec la création contemporaine.

Pour cette édition anniversaire, une vitrine met à l’honneur Christian Leclercq, Meilleur Ouvrier de France et Maître Céramiste, avec plus de 60 ans de métier. « L’Art Déco, hier comme aujourd’hui : une même passion, de nouvelles audaces ». Sa collection « La Fleur Art-Déco de Longwy » réinterprète les codes du mouvement avec la symbolique du Pays Haut, prouvant que l’artisanat d’exception se réinvente sans cesse.

Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.

© Emaux d’Art de Longwy