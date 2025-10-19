Exposition-événement L’aube de l’impressionnisme Les Cordeliers Dinan

Les Cordeliers 1 Place des Cordeliers Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-19

Un évènement international et inédit dédié à l’aquarelle et à l’impressionnisme se tiendra aux Cordeliers à Dinan L’aube de l’impressionnisme®

Janine Gallizia, artiste et juge international, est à l’origine de l’exposition qui ne comptera pas moins de 80 participants venus des quatre coins du monde.

D’autre part, un projet pédagogique a été élaboré dans le cadre de cet évènement en partenariat avec l’Ecole des Cordeliers.

On retrouvera durant cette semaine un programme varié, didactique et culturel qui animera également les rues de Dinan.

Au programme

• Accrochages thématiques (lumière, reflets, pas-à-pas et croquis préparatoires…).

• Lectures d’œuvres et analyses de processus (composition, valeurs, couleurs…).

• Masterclass sur le choix du matériel et son usage hors norme pour l’identité personnelle de chaque artiste.

• Tables rondes comment tirer parti de l’histoire pour nourrir une pratique

contemporaine ; comment le passé illustre un chemin idéal pour le futur.

• Peinture partagée en extérieur (en fonction de la météo), afin que la ville et le public deviennent parties prenantes de l’exposition.

Plus qu’un hommage, l’événement pose un principe l’aquarelle n’est pas un

médium préparatoire, c’est la technique parfaite pour l’expression de l’ambiance et de l’émotionnel, un langage majeur capable d’embrasser complexité et modernité.

Vernissage samedi 18 octobre, 15h-19h .

Les Cordeliers 1 Place des Cordeliers Dinan 22102 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 31 62 31

