Exposition exceptionnelle Boylesve Descartes
Exposition exceptionnelle Boylesve Descartes lundi 18 mai 2026.
Exposition exceptionnelle Boylesve
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Pour commémorer le centenaire de la mort de l’écrivain-académicien René Boylesve, exposition permanente de beaux livres et objets rares (non visibles habituellement).
Pour commémorer le centenaire de la mort de l’écrivain-académicien René Boylesve, exposition permanente de beaux livres et objets rares (non visibles habituellement). .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr
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English :
To commemorate the centenary of the death of writer-academician René Boylesve, permanent exhibition of fine books and rare objects (not usually on display).
L’événement Exposition exceptionnelle Boylesve Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire