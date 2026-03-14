Exposition exceptionnelle Boylesve

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Pour commémorer le centenaire de la mort de l’écrivain-académicien René Boylesve, exposition permanente de beaux livres et objets rares (non visibles habituellement).

Pour commémorer le centenaire de la mort de l’écrivain-académicien René Boylesve, exposition permanente de beaux livres et objets rares (non visibles habituellement). .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamisdereneboylesve@orange.fr

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English :

To commemorate the centenary of the death of writer-academician René Boylesve, permanent exhibition of fine books and rare objects (not usually on display).

L’événement Exposition exceptionnelle Boylesve Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire