Exposition expérimentale EMOCEAN Espace d’exposition Le Cube Campus universitaire Schuman Aix-en-Provence

Du 24/10 au 31/10/2025 tous les jours de 10h à 20h. Espace d'exposition Le Cube Campus universitaire Schuman 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition expérimentale sur l’Océan réalisée par Fanny et Pauline, deux doctorantes qui s’intéressent à notre rapport à l’environnement marin. Plus qu’une visite d’exposition, c’est aussi une participation volontaire à une étude psychosociale!

EMOCEAN est une exposition expérimentale sur l’Océan réalisée par Fanny et Pauline, deux doctorantes qui s’intéressent à notre rapport à l’environnement marin. Vous serez ainsi guidé.e.s dans un parcours sensoriel et scientifique, puis invité.e.s à répondre à un questionnaire pour partager votre opinion (et qui ne nécessite aucune connaissance spécifique).

Plus qu’une visite d’exposition, c’est aussi une participation volontaire à une étude psychosociale.



Au programme photographies sous-marine, réflexions sur l’Océan profond, interview d’un pilote de sous-marin scientifique, mélodies animales, bioluminescence…



Conditions de participation: avoir 18 ans ou +, pouvoir lire et écrire en français. L’expérience n’est pas adaptée aux troubles visuels ou auditifs sévères.

La durée de l’événement est estimée à environ 1h15.

Nous vous remercions de bien respecter l’horaire choisi en raison des places limitées et des conditions expérimentales.



Inscrivez vous pour profiter de cette installation originale au CUBE et contribuer à leurs recherches !



Fanny Karatchodjoukova, Doctorante en psychologie environnementale à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie et au Laboratoire de Psychologie Sociale.

Pauline Le Coq, Doctorante en océanographie microbienne à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie. .

Espace d’exposition Le Cube Campus universitaire Schuman 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur emocean.participation@gmail.com

English :

Experimental exhibition on the Ocean created by Fanny and Pauline, two doctoral students interested in our relationship with the marine environment. More than just a visit to the exhibition, it’s also a voluntary participation in a psychosocial study!

German :

Eine experimentelle Ausstellung über den Ozean, die von Fanny und Pauline, zwei Doktorandinnen, die sich für unsere Beziehung zur Meeresumwelt interessieren, erstellt wurde. Mehr als nur ein Besuch der Ausstellung, es ist auch eine freiwillige Teilnahme an einer psychosozialen Studie!

Italiano :

Una mostra sperimentale sull’oceano creata da Fanny e Pauline, due dottorande interessate al nostro rapporto con l’ambiente marino. Più che una visita alla mostra, si tratta di una partecipazione volontaria a uno studio psicosociale!

Espanol :

Una exposición experimental sobre el océano creada por Fanny y Pauline, dos doctorandas interesadas en nuestra relación con el medio marino. Más que una visita a la exposición, ¡es también una participación voluntaria en un estudio psicosocial!

