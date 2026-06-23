Exposition Explorations d’un territoire à Saint-Aignan de Grand Lieu Jardin du Grand Lieu du Conte

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 08:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Accès libre, de 8h30 à 20h30 Tout public

Le Muséum est Près de Chez Vous à Saint-Aignan de Grand Lieu du 6 juillet au 30 août 2026 avec l’exposition « Explorations d’un territoire ».Artiste photographe, Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques comme le photogramme (conçu en chambre noire) et le cyanotype (travaillé au pinceau et exposé au soleil) pour réaliser des séries de plantes.À partir de planches d’herbiers du Muséum de Nantes, elle a créé des dyptiques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de les « portraitiser » et de créer des ponts entre passé et présent.Informations pratiques• Jardin du Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan de Grand Lieu• Accès libre, de 8h30 à 20h30

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