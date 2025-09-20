Exposition Explorations d’un territoire Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Exposition Explorations d'un territoire Longère de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Exposition Explorations d’un territoire 20 septembre – 14 novembre Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Gratuit

Le Muséum près de chez vous

Ouvert jusqu’au 3 novembre 2025, le Muséum s’engage également dès à présent dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.

Expositions itinérantes, conférences et événements uniques seront au rendez-vous.

Explorations d’un territoire

Du 17 septembre au 14 novembre 2025

Saint-Herblain

Artiste photographe, Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques comme le photogramme (conçu en chambre noire) et le cyanotype (travaillé au pinceau et exposé au soleil) pour réaliser des séries de plantes. À partir de planches d’herbiers du Muséum de Nantes, elle a créé des dyptiques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de les « portraitiser » et de créer des ponts entre passé et présent.

• Dans le parc de La Longère de la Bégraisière à Saint-Herblain

• entrée libre

