Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 08:30 – 22:30

Gratuit : oui Gratuit – En accès libre Gratuit – En accès libre Tout public

L’artiste photographe Carole Renard réalise des images étonnantes en utilisant la technique ancienne du cyanotype. Feuilles, fleurs et tiges sont posées sur le papier puis révélées par la lumière du soleil.Inspirée par les herbiers anciens du Muséum de Nantes, l’artiste est partie retrouver ces plantes dans la nature pour en réaliser de nouveaux portraits sous forme de dyptiques créant ainsi des ponts entre passé et présent.Une exposition poétique qui invite à prendre le temps d’observer, de s’émerveiller et de redécouvrir les plantes qui nous entourent. Du 3 juillet au 30 août – Parc du Grand Lieu du ConteGratuit – En accès libre VERNISSAGEInauguration de l’exposition en présence de l’artiste le vendredi 3 juillet à 19h.

Le Grand Lieu du Conte 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/exposition-explorations-d-un-territoire-par-carole-renard-4995.html?cHash=16852bc566414e9303a4ad461e1bbd5c



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