Exposition “Explosion de couleurs et les dessous du lac du barrage de Sarrans” Cransac

Exposition “Explosion de couleurs et les dessous du lac du barrage de Sarrans”

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-04

Office de Tourisme Cransac-Les-Thermes du lundi au vendredi 10h 12h et 15h 17h ; samedi (dès le 14/03)10h 12h et 14h 16h

Photographe amateur, membre du club Focale 12, Bernard JOSEPH s’est intéressé à la nature à travers ses couleurs, ses productions vraies et variées et quelques nouveautés autour des mousses et des lichens. Il a aussi été impressionné par la situation de la végétation sous les masses d’eaux contenues dans le lac de retenue du barrage de Sarrans et la situation des restes aperçus lors de la vidange de 2014.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

35 Place de l'Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie

