Exposition expo de Noël Place du Marché Metz

Découvrez une sélection unique peintures, sculptures, photos, dessins, collages… et bien d’autres surprises !

Cette année, Le Dahu à cinq pattes vous propose une exposition de Noël aussi décalée qu’éclectique 30 artistes réunis pour offrir un concentré d’art, d’humour, de poésie visuelle et de belles découvertes.

Offrez une œuvre originale plutôt qu’un cadeau standardisé ! Des petites pépites abordables, des pièces d’exception, de quoi faire plaisir (ou se faire plaisir !) tout en soutenant la création locale.Tout public

Place du Marché Le Dahu à 5 pattes Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Discover a unique selection of paintings, sculptures, photos, drawings, collages? and many other surprises!

This year, Le Dahu à cinq pattes presents a Christmas exhibition as eclectic as it is offbeat: 30 artists come together to offer a concentrate of art, humor, visual poetry and wonderful discoveries.

Give an original work of art rather than a standard gift! Affordable nuggets, exceptional pieces, enough to please (or please yourself!) while supporting local creation.

