Exposition Expo papiers Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Exposition Expo papiers

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-01-09

14 artistes se sont regroupés pour vous proposer une exposition au sein de la Médiathèque Jean Jaurès à NEVERS sur la thématique du papier.

L’ Association Artistes en Nièvre organise une exposition collective thématique du 9 janvier au 7 mars dans la salle d’exposition.

Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque lundi et dimanche FERMÉ mardi, jeudi, vendredi 14h-18h mercredi 10h-18h samedi 10h-12h30 et 14h-18h.

Possibilité de rencontrer les artistes les samedis après-midi. .

artistesennievre@gmail.com

