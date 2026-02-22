Exposition Expocollective #23 Mutations Saint-Ex, culture numérique Reims
Exposition Expocollective #23 Mutations Saint-Ex, culture numérique Reims vendredi 13 mars 2026.
Exposition Expocollective #23 Mutations
Saint-Ex, culture numérique Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-03-13
Tout public
En famille, entre ami·es, en groupe scolaire, vous pourrez explorer pleinement la thématique de saison dans un parcours de six oeuvres. L’occasion, autour d’une visite guidée, d’échanger sur son expérience et sa rencontre avec l’oeuvre.
Le cycle de MUTATIONS invite à interroger nos transformations, volontaires ou subies. MUTATIONS comme changement radical, mais aussi comme opportunité de penser autrement, de faire émerger d’autres possibles, et d’envisager collectivement le futur. .
Saint-Ex, culture numérique Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Expocollective #23 Mutations
L’événement Exposition Expocollective #23 Mutations Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès