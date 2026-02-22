Exposition Expocollective #23 Mutations Saint-Ex, culture numérique Reims

Exposition Expocollective #23 Mutations

Saint-Ex, culture numérique Chaussée Bocquaine Reims Marne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-05-23

2026-03-13

Tout public

En famille, entre ami·es, en groupe scolaire, vous pourrez explorer pleinement la thématique de saison dans un parcours de six oeuvres. L’occasion, autour d’une visite guidée, d’échanger sur son expérience et sa rencontre avec l’oeuvre.

Le cycle de MUTATIONS invite à interroger nos transformations, volontaires ou subies. MUTATIONS comme changement radical, mais aussi comme opportunité de penser autrement, de faire émerger d’autres possibles, et d’envisager collectivement le futur. .

Saint-Ex, culture numérique Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

