Exposition Expopopup Galerie d’art contemporain Mourenx

Mourenx

Exposition Expopopup

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-04-30

Au cours de l’année scolaire, un groupe de lycéens de la cité scolaire de Mourenx a travaillé aux côtés de professionnels des métiers des musées. Ensemble, ils ont imaginé une exposition autour du temps qui passe et de la jeunesse. .

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48

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English : Exposition Expopopup

L’événement Exposition Expopopup Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn