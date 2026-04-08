Exposition Expopopup Galerie d’art contemporain Mourenx
Exposition Expopopup Galerie d’art contemporain Mourenx jeudi 30 avril 2026.
Mourenx
Exposition Expopopup
Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-04-30
Au cours de l’année scolaire, un groupe de lycéens de la cité scolaire de Mourenx a travaillé aux côtés de professionnels des métiers des musées. Ensemble, ils ont imaginé une exposition autour du temps qui passe et de la jeunesse. .
Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 43 48
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English : Exposition Expopopup
L’événement Exposition Expopopup Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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