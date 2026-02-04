Exposition Exposition 1940, Combats et résistances Salle Marcel Duprez Bourganeuf
Exposition Exposition 1940, Combats et résistances
Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf Creuse
Début : 2026-04-16 13:15:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
2026-04-16
Exposition Exposition 1940, Combats et résistances avec la participation de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Salle Marcel Deprez.
Entrée gratuite aux horaires de la mairie. .
Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 contact@bourganeuf.fr
