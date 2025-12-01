Exposition Exposition Arts Academy 58 Salle Jean Macé Coulanges-lès-Nevers

Exposition Exposition Arts Academy 58

Salle Jean Macé 108bis Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Exposition annuelle des élèves d’Arts Academy 58 ! à la salle Jean Macé à COULANGES LES NEVERS.

Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir les créations réalisées cette année par nos élèves, enfants comme adultes.

Peinture, dessin, créativité et passion seront au rendez-vous durant le weekend samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 19h.

Une belle occasion de

— admirer les œuvres variées

— encourager nos artistes

— partager un moment convivial

— rencontrer les membres de l’association Palette Passion

L’entrée est libre. .

Salle Jean Macé 108bis Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artsacademy58@gmail.com

English : Exposition Exposition Arts Academy 58

L’événement Exposition Exposition Arts Academy 58 Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Nevers