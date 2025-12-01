Exposition Exposition Arts Academy 58 Salle Jean Macé Coulanges-lès-Nevers
Salle Jean Macé 108bis Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers Nièvre
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Exposition annuelle des élèves d’Arts Academy 58 ! à la salle Jean Macé à COULANGES LES NEVERS.
Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir les créations réalisées cette année par nos élèves, enfants comme adultes.
Peinture, dessin, créativité et passion seront au rendez-vous durant le weekend samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 19h.
Une belle occasion de
— admirer les œuvres variées
— encourager nos artistes
— partager un moment convivial
— rencontrer les membres de l’association Palette Passion
L’entrée est libre. .
Salle Jean Macé 108bis Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
