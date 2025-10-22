Exposition expression de la ruralité Ecomusée Lourdios-Ichère

Exposition expression de la ruralité

Ecomusée 731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-27

Exposition Expression de la ruralité , le réseau Cap Patrimoine vous propose de découvrir une exposition émanant d’un concours photos réalisé sur le village de Sarrance et de paroles d’habitants et de visiteurs de passage recueillies à Lourdios-Ichère. .

Ecomusée 731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 94 64 29

