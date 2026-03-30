Exposition Expression libre Sainte-Montaine
Exposition Expression libre Sainte-Montaine lundi 8 juin 2026.
Exposition Expression libre
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-08
Le Musée accueillera l’exposition Expression libre proposée par le Club Art et Poésie de Poilly-lez-Gien.
Les membres du Club Art et Poésie sont tous des autodidactes et des bénévoles.
Parmi les membres, il y a deux sculpteurs sur bois, une personne qui fait des incrustations de tissus sur carton en mousse, une peintre sur verre et une autrice en patois berrichon. .
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr
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English :
Marie-Madeleine exhibits her work at the Musée Marguerite Audoux in a chromatic and distorted immersion
L’événement Exposition Expression libre Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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