Exposition Expression libre

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-08

Le Musée accueillera l’exposition Expression libre proposée par le Club Art et Poésie de Poilly-lez-Gien.

Les membres du Club Art et Poésie sont tous des autodidactes et des bénévoles.

Parmi les membres, il y a deux sculpteurs sur bois, une personne qui fait des incrustations de tissus sur carton en mousse, une peintre sur verre et une autrice en patois berrichon. .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

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English :

Marie-Madeleine exhibits her work at the Musée Marguerite Audoux in a chromatic and distorted immersion

L’événement Exposition Expression libre Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE