Exposition Expressions artistiques le verre dans tous ses états Bonny-sur-Loire

Exposition Expressions artistiques le verre dans tous ses états

La Maison de Pays de Bonny-sur-Loire met à l’honneur le verre sous toutes ses formes à travers une exposition mêlant savoir-faire et créativité. Lampes, sculptures et compositions contemporaines dialoguent pour offrir un regard sensible et artistique sur cette matière fascinante, en entrée libre.

Du 17 janvier au 14 mars 2026, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire accueille l’exposition Expressions artistiques Le verre dans tous ses états. Cette exposition collective met en lumière la richesse et la diversité du travail du verre à travers les créations de Sylviane Jeunon Fastrez, Patrick, Stéphanie et Christine Poupat, et Laurence Maurand. Lampes, sculptures et compositions contemporaines révèlent les multiples facettes de cette matière, tantôt lumineuse, tantôt brute ou délicate. Chaque artiste propose un regard singulier, entre maîtrise technique et expression personnelle, invitant le visiteur à découvrir le verre comme un véritable langage artistique. Accessible à tous, l’exposition se découvre librement, au fil d’une visite sensible et inspirante. .

The Maison de Pays de Bonny-sur-Loire is celebrating glass in all its forms with an exhibition combining expertise and creativity. Lamps, sculptures and contemporary compositions combine to offer a sensitive and artistic look at this fascinating material, with free admission.

