Exposition Expressions, d'ici et d'ailleurs – Hôtel Saint Simon Angoulême, 17 mai 2025 10:00, Angoulême.

Charente

Exposition Expressions, d'ici et d'ailleurs Hôtel Saint Simon 15 Rue de la Cloche Verte Angoulême Charente

Début : Lundi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-06-03 19:00:00

2025-05-17

Quatorze artistes d’horizons divers exprimeront leur art en exposant peintures, illustrations et sculptures, en offrant une grande variété artistique du figuratif au surréalisme en passant par l’expressionnisme. Un évènement culturel à ne pas manquer !

Hôtel Saint Simon 15 Rue de la Cloche Verte

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

English :

Fourteen artists from diverse backgrounds will express their art by exhibiting paintings, illustrations and sculptures, offering a wide artistic variety: from figurative to surrealism to expressionism. A cultural event not to be missed!

German :

Vierzehn Künstler mit unterschiedlichen Hintergründen werden ihre Kunst zum Ausdruck bringen, indem sie Gemälde, Illustrationen und Skulpturen ausstellen und dabei eine große künstlerische Vielfalt bieten: von figurativ über expressionistisch bis hin zu surrealistisch. Ein kulturelles Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Quattordici artisti di diversa provenienza esprimeranno la loro arte esponendo dipinti, illustrazioni e sculture, offrendo un’ampia varietà artistica: dal figurativo al surrealismo e all’espressionismo. Un evento culturale da non perdere!

Espanol :

Catorce artistas de diversas procedencias expresarán su arte exponiendo pinturas, ilustraciones y esculturas, ofreciendo una amplia variedad artística: desde lo figurativo hasta el surrealismo y el expresionismo. Un acontecimiento cultural que no debe perderse

