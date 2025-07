Exposition « Expressions sensibles » Salle Alain Cuny Beauvoir

Exposition « Expressions sensibles » Salle Alain Cuny Beauvoir jeudi 31 juillet 2025.

Exposition « Expressions sensibles »

Salle Alain Cuny 9 rue Astériac Beauvoir Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-08-11 18:00:00

2025-07-31

L’exposition de peintures et de sculptures de l’association Art en Avenir ! met en scène différents artistes dont l’éclectisme cache une communauté vibrante de sensibilités et d’émotions.

Nicole SEILER présente des œuvres sensuelles, colorées et transparentes où le corps féminin se fond dans un univers maritime rappelant le sentiment océanique .

Nelly CARNET explore une abstraction lyrique toute en lumière et couleurs s’harmonisant en profondeur et transparence.

Le monde végétal de louis LEMÉE, tout en fluidité, s’accorde avec les fortes émotions que les arbres et la lumière des sous bois procurent : un évident sentiment de nature.

Les nus de Jarek KRUK, graphiques et enlevés, nous transportent vers un univers féminin sensuel et sublimé.

Philippe ALLIET-DELACROIX avec ses toiles imposantes nous montrent des mises en scène intrigantes ne cessant de nous interroger. Il nous dévoile son univers onirique.

L’expressionnisme de Paul MAULPOIX enveloppe ses sculptures en bronze dévoilant sa compassion pour la condition humaine et animale, jouant sur les registres du tragique ou de l’humour dénonciateur.

Entrée gratuite tous les jours, sauf dimanche 03 août, entrée participative 1€ et ouvert de 9h à 18h.

Salle Alain Cuny 9 rue Astériac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 90 25 19

English : Exposition « Expressions sensibles »

The « Art en Avenir! » association?s exhibition of paintings and sculptures features various artists whose eclecticism conceals a vibrant community of sensibilities and emotions.

Nicole SEILER presents sensual, colorful and transparent works in which the female body blends into a maritime universe reminiscent of « oceanic feeling ».

Nelly CARNET explores a lyrical abstraction of light and color, harmonizing depth and transparency.

Louis LEMÉE?s fluid plant world is in tune with the strong emotions conveyed by trees and the light of undergrowth: a clear sense of nature.

Jarek KRUK?s graphic, spirited nudes transport us to a sensual, sublimely feminine universe.

Philippe ALLIET-DELACROIX’s imposing canvases present intriguing settings that never cease to intrigue. He reveals his dreamlike universe.

The expressionism of Paul MAULPOIX envelops his bronze sculptures, revealing his compassion for the human and animal condition, playing on registers of tragedy or denunciatory humor.

Free admission every day except Sunday, August 03, admission 1? and open from 9 am to 6 pm.

German :

Die Ausstellung von Gemälden und Skulpturen des Vereins « Art en Avenir! » stellt verschiedene Künstler vor, deren Eklektizismus eine vibrierende Gemeinschaft von Sensibilitäten und Emotionen verbirgt.

Nicole SEILER präsentiert sinnliche, farbenfrohe und transparente Werke, in denen der weibliche Körper mit einem maritimen Universum verschmilzt, das an das « ozeanische Gefühl » erinnert.

Nelly CARNET erforscht eine lyrische Abstraktion voller Licht und Farben, die in Tiefe und Transparenz miteinander harmonieren.

Die Pflanzenwelt von louis LEMÉE ist fließend und harmoniert mit den starken Emotionen, die die Bäume und das Licht des Unterholzes hervorrufen: ein klares Gefühl der Natur.

Die grafischen und schwungvollen Akte von Jarek KRUK entführen uns in eine sinnliche und sublimierte Welt der Frauen.

Philippe ALLIET-DELACROIX zeigt uns mit seinen imposanten Gemälden faszinierende Inszenierungen, die uns immer wieder Fragen aufwerfen. Er enthüllt uns seine Traumwelt.

Der Expressionismus von Paul MAULPOIX umhüllt seine Bronzeskulpturen, die sein Mitgefühl für die Lage von Mensch und Tier offenbaren, indem sie die Register der Tragik oder des entlarvenden Humors ziehen.

Freier Eintritt täglich außer Sonntag, den 03. August, Teilnahmegebühr 1? und geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Italiano :

La mostra di pittura e scultura dell’associazione « Art en Avenir! » presenta una serie di artisti il cui eclettismo nasconde una vibrante comunità di sensibilità ed emozioni.

Nicole SEILER presenta opere sensuali, colorate e trasparenti in cui il corpo femminile si fonde in un universo marittimo che ricorda il « sentimento oceanico ».

Nelly CARNET esplora un’astrazione lirica di luce e colore, armonizzando profondità e trasparenza.

Il fluido mondo vegetale di Louis LEMÉE è in sintonia con le forti emozioni generate dagli alberi e dalla luce del sottobosco: un chiaro senso della natura.

I nudi grafici e vivaci di Jarek KRUK ci trasportano in un universo femminile sensuale e sublime.

Le imponenti tele di Philippe ALLIET-DELACROIX presentano ambientazioni intriganti che non smettono di incuriosire. Egli rivela il suo universo onirico.

L’espressionismo di Paul MAULPOIX avvolge le sue sculture in bronzo, rivelando la sua compassione per la condizione umana e animale, giocando sui registri della tragedia o dell’umorismo di denuncia.

Ingresso gratuito tutti i giorni tranne domenica 03 agosto, ingresso 1? e apertura dalle 9.00 alle 18.00.

Espanol :

La exposición de pinturas y esculturas de la asociación « Art en Avenir! » presenta un abanico de artistas cuyo eclecticismo oculta una vibrante comunidad de sensibilidades y emociones.

Nicole SEILER presenta obras sensuales, coloristas y transparentes en las que el cuerpo femenino se funde en un universo marítimo que recuerda el « sentimiento oceánico ».

Nelly CARNET explora una abstracción lírica de luz y color, armonizando profundidad y transparencia.

El fluido mundo vegetal de Louis LEMÉE está en sintonía con las fuertes emociones que generan los árboles y la luz de la maleza: un claro sentido de la naturaleza.

Los desnudos gráficos y vivos de Jarek KRUK nos transportan a un universo femenino sensual y sublime.

Los imponentes lienzos de Philippe ALLIET-DELACROIX presentan intrigantes escenarios que no dejan de intrigar. Nos revela su universo onírico.

El expresionismo de Paul MAULPOIX envuelve sus esculturas de bronce, revelando su compasión por la condición humana y animal, jugando con registros de tragedia o humor de denuncia.

Entrada gratuita todos los días excepto el domingo 03 de agosto, entrada 1? y abierto de 9h a 18h.

