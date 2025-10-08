Exposition Expressions textiles Obernai

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Mercredi 2025-10-08 13:00:00

2025-10-08 18:00:00

2025-10-08 2025-10-09

Geneviève Sidel et Nadia Stumpf, les Textilo Créatives, exposent leurs créations quand le textile part à la rencontre d’autres matériaux et devient un moyen d’expression !

Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Geneviève Sidel and Nadia Stumpf, the Textilo Créatives, exhibit their creations: when textile meets other materials and becomes a means of expression!

German :

Geneviève Sidel und Nadia Stumpf, die Textilo Créatives, stellen ihre Kreationen aus: Wenn Textilien auf andere Materialien treffen und zu einem Ausdrucksmittel werden!

Italiano :

Geneviève Sidel e Nadia Stumpf, le Textilo Créatives, espongono le loro creazioni: quando i tessuti incontrano altri materiali e diventano un mezzo di espressione!

Espanol :

Geneviève Sidel y Nadia Stumpf, de Textilo Créatives, exponen sus creaciones: ¡cuando el textil se encuentra con otros materiales y se convierte en un medio de expresión!

