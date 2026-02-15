Exposition extérieure Regards sur le passé Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Exposition extérieure Regards sur le passé

Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Exposition extérieure en accès libre, retrouvez des photos et cartes postales des communes de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise.

Découvrez les monuments et sites emblématiques des 15 communes de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise dans les années 1920.

Une occasion de se replonger dans les années 1920, grâce aux photographies disséminées autour de la Maison de la Meunerie, le moulin à eau du village !

Réalisé en partenariat avec les communes et le service actions culturelles de la Communauté de Communes. .

Maison de la Meunerie 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

Outdoor exhibition in free access, find photos and postcards of the communes of the Community of Communes Vendée Sèvre Autise.

