Exposition: Extérieurs Danser sous la plume Librairie-café Pau

Exposition: Extérieurs

Danser sous la plume Librairie-café 2 Rue du Château Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-28

Thérèze Parrieus expose de nouvelles aquarelles à la librairie/café Danser sous la plume, à deux pas du château de Pau, du 01 février au 28 février 2026.

Cette série d’aquarelles s’intéresse au paysage au travers des forêts.

Paysages réels ou paysages représentés, les questions abondent, et les réponses picturales également. Le paysage est espace et présence, il est extérieur, placé devant nos yeux, à distance de nous, mais, il n’est pas figé. Nos propres déplacements, nos perceptions, changent le regard que nous portons sur lui. Il n’est jamais ni tout à fait le même ni tout à fait un autre.

Cette inconstance du paysage, soumis à notre sensibilité, en fait un objet d’expérience particulier que la fragilité de l’aquarelle tente de saisir et de manifester. Des couleurs, le mouvement du pinceau, des sensations et voilà une nouvelle œuvre qui commence. A voir et à revoir. .

English : Exposition: Extérieurs

