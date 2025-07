Exposition Extra Blonde Le préau bâtiment C (rdc) Maxéville

Le préau bâtiment C (rdc) 5 rue paul richard Maxéville Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-18 10:00:00

2025-10-18 16:00:00

2025-09-18 2025-09-20 2025-10-18

EXTRA BLONDE

Un Automne aux Brasseries est l’évènement de la rentrée à Maxéville, lancement de célébrations autour de l’acquisition par la ville de la collection patrimoniale de Pierre Forcher, constituée de centaines d’objets publicitaires anciens qui content l’histoire des brasseries de Maxéville. Extra Blonde présente des illustrateurs de l’époque, Victor Idoux et Eugène Ogé, dont l’imagerie populaire émeut et inspire encore. En témoignent les designers à l’identité forte, invités à présenter leur travail au Préau, Lise Walgenwitz et Frédéric Rey, qui illustrent le dialogue toujours d’actualité entre ces images du passé et la création graphique contemporaine. La galerie accueille également Capsule, une sculpture en marbre de carrare de Jean-Guy Lattraye, création unique commandée par la ville dans le cadre de ces festivités mémorielles, houblonnées et colorées.

INAUGURATION / Jeudi 18 septembre 2025 à 18hTout public

Le préau bâtiment C (rdc) 5 rue paul richard Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 22 34

English :

EXTRA BLONDE

Un Automne aux Brasseries is Maxéville?s back-to-school event, launching celebrations around the town?s acquisition of Pierre Forcher?s heritage collection, comprising hundreds of vintage advertising objects that tell the story of Maxéville?s breweries. Extra Blonde presents illustrators of the period, Victor Idoux and Eugène Ogé, whose popular imagery still moves and inspires. Lise Walgenwitz and Frédéric Rey, designers with strong identities invited to present their work at Le Préau, illustrate the ongoing dialogue between these images of the past and contemporary graphic design. The gallery is also home to Capsule, a sculpture in Carrara marble by Jean-Guy Lattraye, a unique creation commissioned by the town as part of these colorful, hoppy memorial festivities.

INAUGURATION / Thursday, September 18, 2025 at 6pm

German :

EXTRA BLONDE

Un Automne aux Brasseries ist das Ereignis des Herbstes in Maxéville, das die Feierlichkeiten rund um den Erwerb der Sammlung von Pierre Forcher durch die Stadt einleitet. Diese Sammlung besteht aus Hunderten von alten Werbeartikeln, die die Geschichte der Brauereien von Maxéville erzählen. Extra Blonde stellt die Illustratoren Victor Idoux und Eugène Ogé vor, deren populäre Bilder noch immer bewegen und inspirieren. Die Designer Lise Walgenwitz und Frédéric Rey, die eingeladen wurden, ihre Arbeit in Le Préau zu präsentieren, zeigen, dass der Dialog zwischen diesen Bildern aus der Vergangenheit und der zeitgenössischen Grafik immer noch aktuell ist. Die Galerie beherbergt auch Capsule, eine Skulptur aus Carrara-Marmor von Jean-Guy Lattraye, eine einzigartige Kreation, die von der Stadt im Rahmen dieser hopfigen und farbenfrohen Gedenkfeiern in Auftrag gegeben wurde.

ERÖFFNUNG / Donnerstag, 18. September 2025 um 18 Uhr

Italiano :

EXTRA BLONDE

Un Automne aux Brasseries è l’evento autunnale di Maxéville, che dà il via alle celebrazioni per l’acquisizione da parte della città della collezione del patrimonio di Pierre Forcher, composta da centinaia di vecchi oggetti pubblicitari che raccontano la storia delle birrerie di Maxéville. Extra Blonde presenta gli illustratori dell’epoca, Victor Idoux e Eugène Ogé, il cui immaginario popolare continua a commuovere e ispirare. Lise Walgenwitz e Frédéric Rey, designer dalla forte identità che sono stati invitati a presentare il loro lavoro a Le Préau, illustrano il dialogo continuo tra queste immagini del passato e il design grafico contemporaneo. La galleria ospita anche Capsule, una scultura in marmo di Carrara di Jean-Guy Lattraye, una creazione unica commissionata dalla città nell’ambito di questi colorati e saltellanti festeggiamenti commemorativi.

INAUGURAZIONE / Giovedì 18 settembre 2025 alle 18.00

Espanol :

EXTRA RUBIO

Un Automne aux Brasseries es el acontecimiento otoñal de Maxéville, que inaugura las celebraciones en torno a la adquisición por la ciudad de la colección patrimonial de Pierre Forcher, compuesta por centenares de objetos publicitarios antiguos que cuentan la historia de las cervecerías de Maxéville. Extra Blonde presenta a los ilustradores de la época, Victor Idoux y Eugène Ogé, cuya imaginería popular sigue conmoviendo e inspirando. Lise Walgenwitz y Frédéric Rey, diseñadores de fuerte identidad invitados a presentar sus obras en Le Préau, ilustran el diálogo permanente entre estas imágenes del pasado y el diseño gráfico contemporáneo. La galería también alberga Capsule, una escultura en mármol de Carrara de Jean-Guy Lattraye, una creación única encargada por la ciudad en el marco de estas fiestas conmemorativas llenas de color y lúpulo.

INAUGURACIÓN / Jueves 18 de septiembre de 2025 a las 18.00 horas

