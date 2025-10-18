Exposition ExtraOrdinaire, photographies d’architectures de Kourtney Roy Hôtel de Limur Vannes

Exposition ExtraOrdinaire, photographies d’architectures de Kourtney Roy Hôtel de Limur Vannes samedi 18 octobre 2025.

Exposition ExtraOrdinaire, photographies d’architectures de Kourtney Roy 18 et 19 octobre Hôtel de Limur Morbihan

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Quand l’oeil de Kourtney Roy ouvre le regard sur l’architecture contemporaine du Morbihan

« Plus on s’approche de mes images, moins elles paraissent familières. Elles sont un peu étranges, voire bizzares.

Conçue en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement ( du Morbihan, l’exposition photographique ExtraOrdinaire pose le regard de l’artiste Kourtney Roy sur l’architecture contemporaine présente dans le département

L’exposition propose une sélection de clichés réalisés en 2024 par la photographe canadienne portant sur 32 édifices du quotidien, publics et privés, connus ou plus confidentiels Ce projet a été mené dans le cadre d’une commande publique financée par la Direction départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan.

Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56 000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://www.ciap-limur.bzh Installé dans un magnifique hôtel particulier du 17ème siècle, Limur est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un espace ouvert à tous, gratuit, qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir le Pays de Vannes et du Golfe du Morbihan à travers son patrimoine, son architecture et son cadre de vie. Il propose des ateliers jeune public, des visites, des conférences, table ronde, ciné débat et des expositions.

Quand l’oeil de Kourtney Roy ouvre le regard sur l’architecture contemporaine du Morbihan

©Minuit Studio