Exposition Extraterrien Anouck Boisrobert – La Rochelle, 16 mai 2025 07:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Exposition Extraterrien Anouck Boisrobert Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-31

2025-05-16

La galerie accueille l’exposition Extraterrien, d’Anouck Boisrobert. En résidence à l’atelier Bletterie depuis 4 ans, Anouck a entamé une recherche récréative autour du papier découpé, jouant avec la symétrie, la transparence et les couleurs.

Atelier Bletterie 11 ter rue Bletterie

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 16 34 58 atelier.bletterie@gmail.com

English : Exhibition Extraterrien Anouck Boisrobert

The gallery welcomes the exhibition Extraterrien, by Anouck Boisrobert. In residence at the Atelier Bletterie for the past 4 years, Anouck has embarked on a playful exploration of cut paper, playing with symmetry, transparency and color.

German : Ausstellung Extraterrien Anouck Boisrobert

In der Galerie ist die Ausstellung Extraterrien von Anouck Boisrobert zu sehen. Anouck, die seit vier Jahren im Atelier Bletterie lebt, hat eine erholsame Suche nach Papierschnitten begonnen und spielt dabei mit Symmetrie, Transparenz und Farben.

Italiano :

La galleria ospita la mostra Extraterrien, di Anouck Boisrobert. In residenza presso l’Atelier Bletterie da 4 anni, Anouck ha intrapreso un’esplorazione giocosa della carta tagliata, giocando con la simmetria, la trasparenza e il colore.

Espanol : Exposicion Extraterrien Anouck Boisrobert

La galería acoge la exposición Extraterrien, de Anouck Boisrobert. Residente en el Atelier Bletterie desde hace 4 años, Anouck se ha embarcado en una exploración lúdica del papel cortado, jugando con la simetría, la transparencia y el color.

