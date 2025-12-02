EXPOSITION « EXTRÊME HÔTEL » DE RAYMOND DEPARDON Montpellier

EXPOSITION « EXTRÊME HÔTEL » DE RAYMOND DEPARDON Montpellier mardi 2 décembre 2025.

EXPOSITION « EXTRÊME HÔTEL » DE RAYMOND DEPARDON

Esplanade Charles-De-Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2025-12-02

Pour sa réouverture le 2 décembre, le Pavillon Populaire accueille l’exposition « Extrême Hôtel » dédiée au travail couleur du photographe Raymond Depardon. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la récente donation du photographe au Musée Fabre.

Pour sa réouverture le 2 décembre, le Pavillon Populaire accueille l’exposition « Extrême Hôtel » dédiée au travail couleur du photographe Raymond Depardon. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la récente donation du photographe au Musée Fabre.

L’exposition sous le commissariat de Marie Perennes et Simon Depardon sera composée d’une centaine de cliché, couvrant la période 1978-2019, qui dévoilera des séries emblématiques comme Carthagène, Japan Express, Vertical Sud ou encore Beyrouth.

Elle met en lumière des villes animées, des territoires en crise, mais aussi des instants plus personnels et contemplatifs. Ainsi que la présentation exclusive de sa toute dernière série en couleur, réalisée en 2019 aux États-Unis, entre Texas et Nouveau-Mexique.

Du mardi au dimanche 10h-18h .

Esplanade Charles-De-Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 13 46

English :

For its reopening on December 2, the Pavillon Populaire is hosting the « Extrême Hôtel » exhibition, dedicated to the color work of photographer Raymond Depardon. This project follows on from the photographer’s recent donation to the Musée Fabre.

German :

Zu seiner Wiedereröffnung am 2. Dezember beherbergt der Pavillon Populaire die Ausstellung « Extrême Hôtel », die der Farbarbeit des Fotografen Raymond Depardon gewidmet ist. Dieses Projekt ist eine Fortsetzung der jüngsten Schenkung des Fotografen an das Musée Fabre.

Italiano :

In occasione della sua riapertura, il 2 dicembre, il Pavillon Populaire ospita la mostra « Extrême Hôtel », dedicata al lavoro a colori del fotografo Raymond Depardon. Questo progetto fa seguito alla recente donazione del fotografo al Musée Fabre.

Espanol :

Con motivo de su reapertura el 2 de diciembre, el Pavillon Populaire acoge una exposición titulada « Extrême Hôtel », dedicada a la obra en color del fotógrafo Raymond Depardon. Este proyecto es la continuación de la reciente donación del fotógrafo al museo Fabre.

L’événement EXPOSITION « EXTRÊME HÔTEL » DE RAYMOND DEPARDON Montpellier a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT MONTPELLIER