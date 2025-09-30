Exposition | Eymet Photo Club Salle Cadix Eymet
Exposition | Eymet Photo Club
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Début : 2025-09-30
fin : 2025-10-06
Eymet Club Photo, le groupe de photographie de l’ACFAA, présentera une sélection de photographies de ses membres lors de cette exposition. .
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
